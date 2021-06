Política em Destaque

VACINA

A Secretaria de Saúde de Maringá, vai iniciar a vacinação contra a covid-19 para a população geral de 59 anos nesta segunda, 7. O planejamento é reduzir um ano de idade a cada dia no decorrer da semana. Mais informações no site www.maringa.pr.gov.br

CENÁRIO PROMISSOR

Estou impressionado com a reação das empresas do setor educacional, listadas na bolsa de valores brasileira (B3). Por exemplo, o grupo Cogna (COGN3) – conglomerado de empresas de educação – valorizou quase 20% em um mês. Não foi diferente com a Anima Educação (ANIM3) com 14%; Ser Educacional (SEER3) 29.65% e YDUQS Participações (YDUQ3) com 16.49%. Independente da política e ideologias, que por sinal respeito muito, é hora de vacinar a população, salvar vidas e a economia, preservar o emprego e torcer por dias melhores.

INFORMAÇÃO

Você acompanha de segunda a sexta o Papo de Craque na Transamérica FM 91.5 no horário das 19 às 20 horas. Com os feras Ananias Rodrigues, Juninho Palpite, Dr Júlio Meneguette e Maurílio Custódio(Café) do Grupo Pinga fogo. Tudo sobre o esporte de Maringá, Paraná e Brasil.

DESCOMPLICA PARANA

Projeto aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná na semana passada será vinculado a Casa Civil e terá como objetivo de simplificar a vida dos empreendedores paranaenses. O Executivo argumenta na justificativa do projeto que o programa contará com três vertentes: liberação do CNPJ e das autorizações para empresas de baixo risco em menos de 24 horas, soluções para fechamento de empresas e a instalação de um comitê permanente de desburocratização com a participação da sociedade civil.

SOLIDARIEDADE

Acontece no próximo dia 19, das 11h às 14h, em sistema drive thru, a 2ª Feijoada da Solidariedade promovida por pelos Rotary Clube de Maringá Aeroporto e Rotary Club de Maringá Velho. Será na Casa da Amizade, na avenida Cerro Azul, 199. O convite para a feijoada (com arroz, vinagre, farofa e couve) custa R$ 50,00.

VAI MUDAR

A partir desta segunda (07) a 3ª Companhia Ambiental terá um novo comando. O competente capitão Luciano José Buski foi promovido a major e recebeu convite para trabalhar no Quartel do Comando Geral em Curitiba. O substituto será o capitão Alcimar Crecêncio.

AFASTADO

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado por 30 dias da entidade. Por enquanto, o cartola não conseguirá cumprir a promessa de trocar o técnico Tite por Renato Gaúcho no comando da Seleção Brasileira. Caboclo foi afastado neste domingo (5/6) do cargo pela Comissão de Ética da CBF, após denúncia de suposto assédio sexual de uma funcionária. O vice Antônio Carlos Nunes assume interinamente durante o período de afastamento.

LUTO

O prefeito de Vera Cruz do Oeste, Marcos Vilas Boas Pescador (PROS), faleceu neste domingo (6), vítima de Covid-19, aos 58 anos de idade. Ele estava internado desde sexta-feira (28) em unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Retaguarda de Cascavel e antes tinha sido tratado no hospital de Vera Cruz do Oeste.

DESTAQUE

A Ouvidoria Municipal já registrou 386,5 mil protocolos desde o começo da primeira gestão Ulisses Maia, em 2017. Contando somente o período entre 2017 e 2020, foram 344 mil registros, com índice de atendimento de 98,37%. Atendimentos são as respostas que a Ouvidoria dá para a população em relação a denúncias, reclamações, elogios ou pedidos de serviços para as secretarias municipais. “A Ouvidoria é importante porque representa cada cidadão. É o canal entre o contribuinte, as secretarias e o prefeito”, explica o Ouvidor Geral, Marcos Boggo. Ele informa que sua equipe recebe em torno de 11 mil ligações por mês, das quais cerca de 8 mil se transformam em protocolos.

MORADIA POPULAR

Em parceria com a Cohapar o município de Flórida está em fase final da construção de 32 casas populares. Com um investimento de R$ 2 milhões através de recursos por meio de um financiamento internacional do Governo do Paraná junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e serão utilizados para subsidiar integralmente o valor dos imóveis. Com isso, as famílias beneficiadas não precisarão arcar com nenhum custo pela conquista da casa própria e o Prefeito Emerson Sette vem acompanhando de perto a finalização da obra e já esta articulando a presença do governador Ratinho Junior e o Presidente da Assembleia Legislativa do Parana, Ademar Traiano na entrega das chaves.

CAMPANHA DO AGASALHO

No próximo dia 26 de junho, será realizado um Drive Thru, das 8h às 17h, na Praça Deputado Renato Celidônio, em frente a agência do Correio. A Campanha do Agasalho 2021 teve início em março. Já foram arrecadadas mais de 10,5 toneladas de peças. As doações ficam 14 dias de “quarentena” para evitar contaminação pelo coronavírus. Após o período, são repassadas para entidades assistenciais e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Provopar também possui um ponto de arrecadação fixo, no subsolo da Prefeitura de Maringá, localizado na Avenida XV de Novembro, 701, Centro. A Campanha do Agasalho acontece até o dia 23 de setembro de 2021.

ENCONTRO METROPOLITANO

O deputado estadual Dr. Batista recebeu na manhã de quarta-feira (02), no escritório municipal, a visita de cortesia do secretário de Assuntos metropolitanos e Institucionais, Fausto Herradon. Na ocasião ficou registrado que através de seu intermédio, vários municípios da região receberam recursos que foram aplicados na área de saúde e infra-estrutura. Durante a conversa, o secretário Herradon e o deputado Dr. Batista debateram diversos assuntos em prol dos Municípios, inclusive, algumas das demandas existentes e outros investimentos para a cidade de Maringá.

ASFALTO

O Paraná está em obras e finalmente chegou a vez do recape asfáltico da rodovia entre Atalaia e Flórida que estava em estado deplorável. Essa recuperação era aguardada há muito tempo por todos que utilizam essa rodovia.

ACUMULOU

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio acumulado para o próximo concurso, na quarta-feira (9), é estimado em R$ 12 milhões. O concurso 2.378 foi realizado às 20h de sábado (4), no Espaço Loterias Caixa,localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

CICLOVIAS

Maringá tem hoje mais de 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas e tem várias obras em andamento ou projetos de ampliação. O objetivo é chegar a 77 quilômetros até o final de 2022, interligando a cidade de norte a sul, de leste a oeste. A Prefeitura vai estudar, no futuro, formas de ampliar o uso das pistas no período noturno, como implantação de ciclovias auto-iluminadas com piso gerador de energia ou uso de energia solar, além de locais para atendimento de demandas emergenciais de ciclistas.

ULTIMA

Aleluia….pois é, parece que o glorioso técnico Sylvinho está se encontrando no comando técnico do Corinthians. Afinal, para o duelo de ontem, diante do América de Lisca Doido, o Timão estava todo desconfiado. Mas o Timão foi, na medida do possível, bem no Independência, consistente em seu até então bagunçadíssimo sistema defensivo e demonstrando muita garra em cada dividida. Ou seja, o resultado de ontem foi um balde de água gelada na cabeça dos antis. Porque pode ser, sim, que o Corinthians agora dê uma melhoradinha. Sabado teremos clássico contra o Palmeiras.