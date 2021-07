Após polêmica prefeitura de Mandaguaçu anuncia renovação contratual nos atendimentos SUS

Nos últimos dias o Hospital Metropolitano de Mandaguaçu pediu descredenciamento dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) da Prefeitura Municipal, fato esse comentado em uma das reuniões da administração pela responsável da saúde pública.

Porém, após muitas conversas, foi anunciado na manhã desta sexta-feira (02) pelo executivo da cidade, representado pelo Prefeito Professor Índio, Vice-prefeito Gilmar Cadamuro, secretária de Saúde Francielle Dário, bem como o Diretor do Hospital Metropolitano, Conrado Ferri, a renovação e firmamento do contrato com o município.

De acordo com a gestão municipal, o objetivo é melhorar o vínculo contratual para oferecer qualidade no atendimento aos usuários do SUS de Mandaguaçu. (inf Portal Mandaguaçu)