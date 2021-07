Política em Destaque

38+ NESTA SEGUNDA

A Prefeitura de Maringá vacina com a 1ª dose contra a covid-19 nesta segunda, 5, a população geral de 38+. É obrigatório apresentar comprovante de residência, carteira de vacina, documento pessoal com foto e CPF. A campanha de vacinação também segue com aplicação da 2ª dose para todos os públicos. Confira os locais e horários de vacinação:

1ª DOSE

9h às 17h: UBSs Iguaçu, Floriano (com agendamento), Iguatemi, Mandacaru, Pinheiros, Tuiuti e Policlínica Zona Sul

8h às 17h – Sala de Vacina da Secretaria de Saúde

2ª DOSE

9h às 16h – UBSs Morangueira e Vila Operária

TOP 10 NO BRASIL

Levantamento feito pela Fliper, plataforma de consolidação de investimentos, mostra o ranking das 10 ações mais investidas na bolsa de valores de São Paulo (B3), em junho. Em primeiro lugar Itaúsa (ITSA4), seguindo Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3), Vale (VALE3), Via Varejo (VVAR3), Bradesco (BBDC4), Magazine Luiza (MGLU3), Itaú (ITUB4), Weg (WEGE3) e Taesa (TAEE11).

POSICIONAMENTO

Em Itambé o vereador Elias César, foi na tribuna durante a última sessão e esclareceu alguns fatos importantes que estavam sendo veiculados. O nobre edil vem atuando com grande destaque e já vem sendo sondado para sucessão do atual prefeito.

PREOCUPAÇÃO

Recentemente o Governo enviou à Câmara Federal o projeto de lei que prevê a Reforma Tributária. Ao que parece, o texto base não agradou aos investidores, em especial, os alavancados em Fundos Imobiliários (FIIs). A tributação sobre lucros e dividendos, que atualmente é isenta, irritou o mercado em geral. “Dificilmente o texto será aprovado desta maneira”, afirmou um amigo próximo.

SUSPENSO

A Secretaria Estadual da Saúde publicou na quarta (30) uma resolução que suspende as cirurgias eletivas até o dia 15 de julho nos hospitais públicos e privados do Paraná. De acordo com o governo, a medida ajuda a controlar a utilização de medicamentos do chamado kit de intubação nesse período em que a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva continua alta. Os procedimentos de cardiologia, oncologia e nefrologia poderão ser realizados, além de exames de caráter de urgência

EMPOSSADO

Na última sexta-feira (02) aconteceu a posse da nova diretoria do Centro Português de Maringá. O competente advogado Edalvo Garcia foi reeleito para mais um novo mandato.

JÁ?

Com 1.244 votos nas Eleições 2020, Rosane Ferreira era a única representante feminina na Câmara Municipal de Araucária. Na Sessão Plenária do dia (29), a nobre edil anunciou sua renúncia do cargo de Vereadora, ela disse em seu discurso que isso já era um “acordo” no partido, porém para acontecer no meio do mandato, mas ela antecipou. Quem deverá assumir a vaga do Partido Verde na Câmara é seu suplente o Investigador Fábio Pavoni.

SABIA DESSA?

Segundo a Federação Islandesa de Futebol, existem 21.000 jogadores islandeses registrados (em diversas divisões e sub-categorias), isso dá cerca de 7% da população da Islândia, que tem 330.000 pessoas. Ou seja, 1 a cada 15 habitantes são jogadores de futebol.

ENCONTRO TUCANO

No sábado (3) aconteceu um encontro online para debater as prévias do PSDB para escolher o candidato a Presidência da República em 2022. O encontro contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o presidente estadual do partido, Paulo Litro, o líder do PSDB nacional, Rodrigo Castro, deputados e lideranças estaduais do partido. Eduardo Leite, que é um dos pré-candidatos, veio ao Paraná pedir apoio dos deputados estaduais e ao diretório do partido para a sua postulação. Em outubro deste ano o PSDB vai promover, através, de prévias a escolha de seu candidato a presidente. Além de Eduardo Leite, o PSDB tem como pré-candidatos a presidente o governador de São Paulo João Doria, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto e o senador Tasso Jereissati, do Ceará. Presidente da Assembleia Legislativa do Parana, Ademar Traiano durante seu pronunciamento manifestou apoio a postulação de Eduardo Leite, por entender que ele reúne, neste momento, as melhores condições para atender o anseio por mudança da população brasileira.

SAPOPEMA

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o título de Capital Paranaense do Turismo de Aventura ao município de Sapopema, uma proposição, de número 639/2020, do deputado estadual Tercilio Turini (CDN) com apoio unânime dos demais parlamentares. O projeto segue para sanção do governador Carlos Massa Ratinho Junior e nos próximos dias a homenagem será transformada em lei.

NA LUTA

No domingo, o gerente de feiras do município de Maringá, Mario Mituo esteve trabalhando na Avenida Mauá e ouvindo as demandas que serão levadas ao Prefeito Ulisses Maia para providencias que deverão ser tomadas. Mituo vem trabalhando incansavelmente e recebendo elogios de todos os setores envolvidos pela sua competência e dedicação.

CONFIRMADA

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) confirmou oficialmente, no final da tarde de hoje (1º), que a velocista maringaense Tábata Vitorino de Carvalho foi convocada para a Seleção Brasileira de Atletismo que disputará as Olimpíadas de Tóquio 2021. Tábata Carvalho competirá no revezamento misto 4 x 100 metros. A seleção tem 51 atletas, sendo 31 homens e 20 mulheres.

NA CAPITAL

O secretário de Assuntos Metropolitanos de Maringá, Fausto Herradon, esteve em Curitiba visitando o secretário Leverci Filho, da secretaria de Assuntos Metropolitanos, implantada nesta gestão do prefeito Greca e também o diretor-presidente da COMEC -Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, Gilson Santos. O órgão foi criado com o objetivo de coordenar as funções públicas de Interesse comum entre os 29 municípios que compõem a Região Metropolitana de capital do nosso estado.

DELEGACIA

O escritório do deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Bolsonaro na Câmara, foi alvo de um cerco realizado por manifestantes no sábado, dia 3 de julho, em Maringá (PR), durante protesto pelo impeachment do presidente da República. Os manifestantes picharam o muro externo do escritório com a palavra “Bolsonaro Genocida”, arremessaram tinta vermelha para simular sangue das 523 mil vítimas da pandemia e atearam fogo a um boneco gigante simbolizando Bolsonaro. O deputado federal disse que fez um boletim de ocorrência na polícia contra partidos, entidades sindicais e estudantis que organizaram a manifestação pelo Fora Bolsonaro

LUTO

A Covid-19 vitimou no sábado (3/7) o presidente do Coritiba, Renato Follador, aos 67 anos. Ele permaneceu internato por 33 dias. “É com muito pesar que nos despedimos do presidente Renato Follador, que assumiu o comando do Coritiba no início de 2021, e faleceu hoje, vítima de complicações da Covid-19”, comunicou o clube pelo perfil no Twitter. “É um momento de união e força a todos os familiares, amigos e a nação coxa-branca. Descanse em paz. ”

ÚLTIMA

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na CONMEBOL Copa América 2021 já tem data marcada. Será nesta segunda-feira (5), quando o Brasil enfrenta o Peru no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em duelo pela semifinal da competição continental. A partida está marcada para as 20h no Nilton Santos, que receberá a Seleção Brasileira pela quarta vez nessa competição. Até aqui, o estádio tem trazido bons resultados para o Brasil. Foram três vitórias, contra Peru (4 a 0), Colômbia (2 a 1) e contra o Chile (1 a 0). Na outra semi estarão duelando Argentina x Colômbia.