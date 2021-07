A Prefeitura de Maringá participa hoje, 8, de uma operação nacional de fiscalização dos postos de combustíveis. A Operação Petróleo Real mobiliza o Procon, a Guarda Civil Municipal e as polícias Civil e Científica em todo o Brasil. Um balanço será divulgado amanhã pelo Ministério da Justiça. Equipes já estão nos postos maringaenses.



A Operação Petróleo Real verifica situações da legislação, serviços por aplicativo, qualidade do combustível, placas com preços e informações para os consumidores, entre outras situações.