Polícia Civil coloca na cadeia os envolvidos na morte de DJ

Uma ação conjunta das delegacias de Mandaguaçu e Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Maringá (DHPP), com o auxílio da Polícia Paulista, resultou nas prisões de várias pessoas, que teriam envolvimento na morte do DJ maringaense Alan Tiago Santos, de 39 anos, assassinado na noite do dia 28 de Junho,

durante um assalto registrado na cidade de Mandaguaçu (PR). As prisões aconteceram na cidade de Ourinhos (SP) e também em Maringá (PR).

Em São Paulo foram presos dois homens e uma mulher. Entre os detidos na cidade de Ourinhos, está o atirador que seria morador da zona norte de Maringá. O homem que efetuou o disparo na cabeça do DJ e empresário Alan Tiago, que infelizmente teve morte instantânea. Nas próximas horas os delegados da DHPP e da delegacia de Mandaguaçu, possivelmente irão se pronunciar a respeito dessas prisões. Existe a possibilidade, de ocorrer novas prisões. (inf Corujão Notícias)