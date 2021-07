Motorista bêbado bate em viatura policial e deixa feridos em Maringá

Dois policiais militares ficaram feridos em um grave acidente na noite desse sábado, 17, na Avenida São Paulo, em frente ao Parque do Ingá. O motorista de uma caminhonete modelo Hilux de cor branca atingiu a traseira de uma viatura policial. Com o impacto, a viatura foi parar na pista de caminhada do Parque do Ingá e, por pouco, não atingiu um morador que caminhava no local.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista estava bêbado e logo após fazer o teste de bafômetro foi preso e levado para a Delegacia de Maringá. O bafômetro apontou 0,95 miligramas de álcool por litro de ar expelido, segundo a PM. A idade do motorista e o nome não foram divulgados.

Os dois policiais foram levados para os hospitais Santa Rita e Metropolitano de Sarandi. Eles estavam conscientes e não correm risco de morrer, segundo os Bombeiros. Por conta do frio, poucas pessoas caminhavam na pista do parque no momento da batida. (inf RIC Mais)