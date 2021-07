Vendedora de balas é atropelada por moto

É uma cena comum no trânsito da Avenida Colombo, em Maringá. Vendedores ambulantes aguardam o sinal fechado para oferecer os produtos, normalmente balas, aos motoristas que esperam no sinal. Mas é uma prática muito perigosa e que infringe as leis de trânsito.

Nesta quarta-feira, 21, uma vendedora de balas foi atropelada por um motociclista na Avenida Colombo. O acidente foi no cruzamento com a Avenida Pedro Taques. Câmera de segurança de uma empresa registrou o momento do acidente. Assista abaixo:

O sinal abre e os veículos começam a avançar, e a mulher que estava no meio da pista corre para o canteiro mas é atingida por uma motocicleta. Ela se levantou e se evadiu do local. O motociclista fica no chão e é socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O inspetor Pedro Faria, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fala sobre o acidente que não resultou no pior, apesar da imagem forte. Mas ele reforça que transitar fora da faixa de pedestres é muito perigoso e infringe a lei de trânsito.

“O motociclista, com a queda, ficou ferido. A pedestre, embora o acidente seja visualmente violento, não se apresentou a equipe que foi atender o acidente. Vale a orientação da PRF para que as pessoas não utilizem a faixa de rolamento, pois além de ser proibido, é muito perigoso. A orientação é para que se utilizem a faixa de pedestres ou as passarelas para atravessarem”, explicou. (inf GMC)