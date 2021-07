Acidente frontal deixa dois mortos em rodovia do Paraná

Uma colisão frontal entre dois carros deixou duas pessoas mortas e outras três feridas, na Rodovia PR-444, em Mandaguari na noite desta quinta-feira, 29.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um veículo VW Jetta, com placa de Limeira (SP), seguia no sentido Arapongas, quando bateu de frente com um VW Voyage que seguia no sentido contrário. O motorista do Voyage ficou preso nas ferragens e morreu antes da chegada das equipes de resgate.



No veículo Jetta, estavam um casal de médicos de Limeira (SP), e os dois filhos do casal. Um menino de 8 anos e uma adolescente de 15 anos identificada como Isabela Ohara Fumagalli, que não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local. De acordo com a equipe médica, Isabela seguia no banco traseiro com cinto de segurança e por conta do forte impacto provavelmente teve uma lesão na cervical.

O motorista do Jetta, o médico Murilo Fumagalli foi socorrido com ferimentos moderados ao Hospital Universitário de Maringá. Já sua esposa, a médica Lucianne Satie Ohara Fumagalli e o filho de 8 anos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa, também em Maringá.

O acidente mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Viapar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), porém de acordo o motorista do Jetta, o motorista do Voyage teria invadido a pista contrária e causado a colisão. (inf Portal Noticias Maringá)