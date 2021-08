Polícia recupera diversos produtos roubados

A Polícia Militar (PM) de Maringá recuperou, na tarde desta quinta-feira, 5, centenas de produtos que podem ter sido furtados ou roubados em Maringá e região nos últimos dias. Os objetos estavam em uma chácara na Vila Morangueira, disponíveis para a venda, e foram levados para a Delegacia de Maringá.

O suspeito, de 30 anos, teria furtado uma bicicleta elétrica nesta quinta-feira, 5, mas não sabia que a mesma tinha rastreador. As equipes foram com a vítima no local, recuperaram a bicicleta e centenas de outros produtos que estavam disponíveis para venda. O suspeito tentou fugir, mas foi preso.

Dentre os produtos encontrados na chácara estão oito bicicletas, equipamentos para marcenaria, construção civil, armas, roçadeira, aparelhos de som, perfumes e centenas de outros produtos. As equipes de investigação estão fazendo a contagem e o levantamento de todos os equipamentos que estavam na chácara. Além dos equipamentos, as equipes encontraram drogas no local. O suspeito confirmou que fazia a venda dos produtos para sustentar o vício em drogas.

Se alguém reconhecer algum dos produtos pode procurar a Polícia Civil com o boletim de ocorrência do furto do produto e uma foto para fazer a retirada. (inf GMC OnLine)