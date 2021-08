Tragédia em Umuarama

De acordo com o Sargento Bonilho, da Polícia Militar (PM), a empregada doméstica da residência chegou para trabalhar nesta manhã, 9, e encontrou o casal caído na cozinha, já sem vida. Ela informou que uma terceira pessoa (filha) também morava no imóvel.

Foi acionada a Polícia Civil (PC) que localizou a terceira vítima no piso superior, em uma banheira (com roupas), também morta. As três vítimas tinham marcas de perfurações, aparentemente de faca. A arma do crime não foi encontrada.

O Samu foi acionado para atender a funcionária doméstica que passou mal e estava em choque.

O Sargento Bonilho disse que na cozinha da casa havia alimentos jogados no chão. Aparentemente as vítimas não esboçaram tentativa de defesa. Não há sinais de arrombamento no imóvel.

Há um suspeito do crime, mas detalhes não foram divulgados. O celular de uma vítima foi apreendido e poderá indicar alguma informação sobre o triplo homicídio.

Investigadores da Polícia Civil conversaram com vizinhos e outras pessoas em busca de detalhes. Peritos do Instituto de Criminalística analisaram toda a cena do crime procurando indícios que possam levar à autoria dos assassinatos.



As vítimas foram identificadas como sendo; Helena Maria Marra dos Santos e seu esposo Antônio Soares dos Santos, além da filha Jaqueline Soares. (inf Oséias Miranda)