Pronto, falei !

O VICE

As reuniões do prefeito Ulisses Maia com o prefeito de Apucarana, Junior da Femac e o de Londrina, Marcelo Belinatti, ainda estão rendendo buchichos. Alguns comentam que Ulisses foi buscar o apoio dos prefeitos para se fortacelecer para ser candidato à vice governador.

MAIS REUNIÕES

Fiquei sabendo que tem mais reuniões marcadas para semana que vem, em Paranavaí, Cianorte e

Campo Mourão. Só nestas 6 cidades são quase 2 milhões de habitantes. Muitos votos!

MUDANÇA

A apresentadora Andréia Silva, informa que a Rádio Massa FM 92,3 mudou da Avenida Cerro Azul

para o Shopping Cidade (Antigo BIG).

VIRAR A PÁGINA

Rejeitada pelo Câmara dos Deputados, a PEC do voto impresso foi arquivada. Com tantos assuntos

mais importantes no Brasil é bom mesmo que se vire a página.

AMAVOLEI NA SUPERLIGA

A Confederação Brasileira de Voleibol, confirmou os 12 times da competição nacional que estão na

Superliga Feminina 2021/2022 com início em outubro. A Amavolei/Maringá vai enfrentar uns times muito

fortes. Vale a pena conferir!

A VOLTA DAS COLIGAÇÕES

A Câmara dos Deputados concluiu a votação, em primeiro turno, da reforma eleitoral. Na próxima terça-

feira (17), o Plenário votará a matéria em segundo turno. Se for aprovada, será enviada para o Senado,

onde precisará ser votada também em dois turnos pelo Plenário. As muidanças já valeriam para a

próxima eleição.

COMO É HOJE: PROPORCICONAL SEM COLIGAÇÕES

O sistema tem esse nome porque o número de cadeiras na casa legislativa a que um partido tem direito

é definido proporcionalmente aos votos recebidos e é calculado o quociente eleitoral, que consiste na

divisão entre o número de votos válidos (considerando os recebidos pelo candidato e pelo partido) e a

quantidade de vagas a serem preenchidas. A partir dessa conta, é definido o número de vagas a que

cada partido terá direito na Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa ou Câmara dos Deputados.

Serão eleitos os candidatos mais votados do partido, que irão ocupar as cadeiras destinadas

à legenda. Nem todos os eleitos são os mais votados, alguns entram pelo coeficiente eleitoral.

COMO FICARIA: PROPORCIONAL COM COLIGAÇÕES

Os partidos podem se juntar em alianças para disputar a eleição e somar os tempos de rádio e

televisão. Depois do pleito, as coligações podem ser desfeitas. Pelo texto aprovado, seria mantido o

sistema proporcional, mas o eleitor poderia votar tanto no candidato ou partido como na coligação. É

calculado o quociente eleitoral, que leva em conta os votos válidos na coligação e no candidato. Pelo

cálculo do quociente, é definido o número de vagas a que cada coligação terá direito. Serão eleitos os

candidatos mais votados da coligação, que irão ocupar as cadeiras destinadas à aliança de partidos.

ESPORTES LIBERADOS

A prefeita Edna Contin de Floraí, informa que diante da nova fase de combate a pandemia, está possibilitando a retomada gradual das atividades no município e que todas as medidas tomadas tiveram um excelente resultado aos moradores de Floraí.

A prefeita liberou a abertura dos Centros Esportivos de Alto Rendimento, escolinhas de treinamento e a volta dos projetos sociais. A volta é condicionada ao cumprimento dos protocolos sanitários.

NOVO ITEM DA CESTA BÁSICA

O projeto de lei que autoriza o fornecimento de absorventes higiênicos nas cestas básicas distribuídas pela Prefeitura de Maringá foi aprovado em segunda discussão, na Câmara Municipal de Maringá.

A proposta busca atender mulheres de baixa renda ou em vulnerabilidade social. Também foi aprovada,

junto à proposta, uma emenda de autoria da vereadora Ana Lúcia Rodrigues (PDT) implementando um programa para que se discuta a pobreza menstrual e, principalmente, as desigualdades que levam as mulheres a essa realidade. O projeto dos absorventes higiênicos é do executivo.

SUCESSO

O seminário de Alternativas para o Incremento das Receitas Municipais, realizado pela secretaria de

Assuntos Metropolitanos, comandada por Fausto Herradon, foi sucesso absoluto. Mesmo com a vinda

do governador na região nos municípios de Florida e Itaguaje, para entregar casas populares, houve a

participação de mais de 80 pessoas, entre elas 15 prefeitos. Parabéns!

SÓ EM 2022

48ª edição da EXPOINGÁ ( Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá ) foi mais

uma vez adiada, segundo comunicado da Sociedade Rural de Maringá (SRM) divulgado na semana

passada, a feira deve acontecer de 5 a 15 de maio de 2022.

SHOW DE ANIVERSÁRIO

Em 2020, a Prefeitura de Maringá contratou o cantor Luan Santana para fazer o tradicional show do dia

do aniversário da cidade na Expoingá daquele ano. Devido a pandemia o show não aconteceu, será que

é o LUAN SANTANA, volta em 2022?

VISTORIANDO

O vice prefeito de Maringá, Edson Scabora esteve visitando as obras da imponente sede administrativa do Sicredi, na avenida Carneiro Leão. A inauguração está prevista para março do ano que vem. A sede

da União Paraná São Paulo, cuidará de 111 agências.

ÚLTIMA

Estão espalhados por todas a cidade outdoors com o QR Code que direcionam para os mapas

interativos onde constam os locais para descarte regular de resíduos. Assim fica muito fácil saber onde

fazer os descartes sem precisar sujar espaços de uso comum ou até sem uso na cidade!