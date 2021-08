Hospital lamenta e aguarda solução de crime

Rede de Assistência à Saúde Metropolitana divulgou ontem nota em que considera de extrema gravidade a execução de um paciente – que seria um dos chefes do tráfico em Sarandi -, que estava internado no Hospital Metropolitano. O fato aconteceu ontem pela manhã quando criminosos entraram no hospital e mataram Diego Henrique Valentin, 25, a tiros (leia mais).

Confira a nota: “A Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi, gestora do Hospital Metropolitano, considera a execução de paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da instituição um episódio de extrema gravidade, não apenas pela violência implícita, mas também pelo trauma causado a funcionários e riscos a outros enfermos. A ação impôs rendição de segurança privada, mantida pelo hospital, e fez funcionária refém, conduzida a UTI sob ameaça de arma por dois envolvidos no crime.

O paciente recuperava-se de cirurgia, após ser baleado em troca de tiros. O Hospital Metropolitano repudia qualquer ato de violência, e nesse episódio específico, não basta apenas lamentar esse ato extremo, mas condená-lo e exigir reação adequada dos órgãos de segurança pública. A vida não tolera desrespeito e a violência perpetrada dentro dos limites do hospital é inaceitável sob todos os aspectos, a começar pela condição de local onde se preserva a vida. Cabe à polícia detalhar as circunstâncias do crime, concentrar os esforços para elucidá-lo e prender os envolvidos. Importante ressaltar que o Hospital Metropolitano cumpre todos os protocolos convergentes com a segurança de seus pacientes e adota as medidas necessárias para preservar a integridade de seus funcionários. Os funcionários mais diretamente envolvidos no episódio, assim como seus familiares, estão recebendo todo o apoio necessário.

O Hospital Metropolitano segue na missão de salvar vidas, fiel à sua história de mais 35 anos prestando serviços médicos de qualidade para dezenas de municípios da região.”

(foto André Almenara)