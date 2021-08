Política em Destaque

NOVA IDADE

Com a chegada de um novo lote de vacinas contra a covid-19, a Prefeitura de Maringá amplia a faixa etária de vacinação para o público de 25+ nesta segunda, 23. A aplicação ocorrerá das 9h às 17h nas UBSs Iguaçu, Floriano (com agendamento), Iguatemi, Mandacaru, Pinheiros, Tuiuti, Policlínica Zona Sul, Império do Sol, Alvorada 3 e Zona 7. É necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço (no nome da pessoa a ser vacinada, ou caso esteja no nome do cônjuge apresentar certidão de casamento ou união estável) e carteira de vacinação.

PANDEMIA

A Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná decidiu manter a realização das sessões plenárias e das reuniões de Comissões no modelo híbrido, pelo menos até o mês de outubro. A decisão de postergar o retorno dessas atividades de forma 100% presencial tem como base o alerta das autoridades de saúde em relação a variante Delta do coronavírus. Desde o fim do mês de julho, o Paraná tem confirmada a transmissão comunitária dessa cepa. O Serviço Médico da Assembleia nos recomendou que não antecipássemos o retorno presencial da totalidade dos senhores deputados aqui na Casa”, explicou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB) durante a sessão plenária de terça-feira (17).

MINHA OPINIÃO: CORREIOS

Sobre a privatização dos Correios, espero que contribua para o bem do Brasil e brasileiros. Hoje, um dos maiores triunfos do ecossistema nacional é a logística consolidada dos Correios, enraizada na cultura do país. Espero que a privatização assegure os direitos dos profissionais e melhore ainda mais os serviços prestados por essa empresa incrível, respeitada internacionalmente.

DE OLHO

Um coffee truck (café sobre rodas) de Maringá foi notificado pela empresa norte-americana Starbucks Coffee, que possui a maior cadeia de cafeterias do mundo. O então “Starkombis Koffee” recebeu a notificação por uso indevido de marca em agosto do ano passado, dois meses após a inauguração, e precisou trocar de nome e identidade visual.

TUDO CERTO

Na última sexta-feira (20, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) devolveu ao ex-governador do Paraná, durante os anos de 2011 a 2018, Beto Richa (PSDB) o direito de retomar a vida política ao transferir à Justiça Eleitoral os processos das Operações Integração e Rádio Patrulha, deflagradas no Paraná, em 2018.

PRIVATIZAÇÃO

O chefe da Casa Cívil do governo Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), Guto Silva, anunciou durante sua passagem por Maringá que a Compagas vai ser privatizada, para acabar com o monopólio do gás no Paraná. Silva não deu prazo para a efetivação da proposta, mas a iniciativa deve trazer ao consumidor preços menores e aumentar a oferta para indústrias.

AFMM

No mês de novembro teremos eleições para escolha do presidente da AFMM (Associação dos funcionários municipais de Maringá). A disputa será entre o atual Marcelo Mazarao e o funcionário público Emerson Moreira Gomes.

PRÉ-CANDIDATO

“Atendendo convite do governador Ratinho Júnior”, o ex-prefeito de Paranavaí, Rogério Lorenzetti anunciou no último final de semana que é pré-candidato a deputado estadual. O anúncio foi feito logo após uma reunião com um grupo de apoiadores formado por ex-secretários, ex-vereadores, a vereadora Cida Gonçalves e simpatizantes que vem trabalhando em suas últimas candidaturas. No encontro, Lorenzetti revelou que, na audiência que teve com o governador no Palácio Iguaçu, no último dia 2, Ratinho Júnior fez um apelo para que ele se candidatasse a uma cadeira na Assembleia Legislativa. O ex-prefeito e o governador são do mesmo partido, o PSD.

24 HORAS

A Prefeitura de Maringá colocou em funcionamento desde quarta, 18, o Alvará Online que vai proporcionar mais agilidade em processos e menos burocracia. Uma empresa poderá ser aberta em menos de 24 horas. O sistema vai emitir a inscrição ou alvará automaticamente após o preenchimento da solicitação. Antes, o prazo médio para abertura de uma empresa era de 15 a 20 dias. A Lei 1290/2021, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o Alvará Online foi sancionada pelo prefeito de Maringá, Ulisses Maia, em julho.

NOTEBOOK

O prefeito Leonardo Romero (PSD), de Quinta do Sol, entregou notebooks novos para serem utilizados pelos profissionais da educação básica do município, que participam de curso de mídias online. Foram criadas salas estúdios, na Escola Municipal Pequeno Príncipe e na CMEI Gente Inocente. As salas foram implementadas, montadas com equipamentos novos, como os notebooks, pela Secretaria Municipal de Educação.

VISITANDO

Secretário de Cultura do município de Andirá, o competente Bruno Dutra, esteve semana passada em Curitiba onde foi recepcionado pelo deputado estadual, Paulo Litro e os ex-deputados estaduais Rose e Luiz Litro. Na pauta o apoio político para eleições do ano que vem no Norte Velho.

Quero parabenizar esses dois grandes profissionais na área da odontologia, Dr Celso Yoshiaki Miyamoto e Dra Luciana Murara! Se destacando em mais um ano e recebendo o reconhecimento da população no Guia Melhores do Ano em Borrazópolis.

INVESTIMENTO

Prefeito de Iguaraçu, Eliseu da Farmácia, anunciou em suas redes sociais um vídeo ao lado do Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, garantindo um investimento de mais de R$1 milhão de reais na área da saúde, para construção de uma UBS e equipamentos.

VOLTANDO

Washington Silva, ex-prefeito de Kalore já está em campanha para retornar a prefeitura no dia 01 de janeiro de 2025. Ele que foi durante 8 anos o gestor do município deixou sua marca com diversas obras pela cidade.

SENADOR

Deputado Estadual Soldado Adriano Jose, lançou na ACIM o secretario chefe da casa civil, Guto Silva, como provável candidato ao senado com apoio do governador Ratinho Junior.

TUDO CERTO

“Fiz hoje uma angioplastia, e ganhei meu terceiro stent. Os dois primeiros, recebi quando era ministro da Saúde. Uma maravilha a medicina moderna. Agradeço as orações, Dr. Kalil, Dr. Fábio Sândoli e a equipe do hospital Sírio Libanês. ” Escreveu o deputado federal Ricardo Barros nas redes sociais, no sábado à noite.

ÚLTIMA

Os fãs do paraguaio Carlos Gamarra vão poder ver o ex-jogador entrar em cena mais uma vez, porém dessa vez o zagueiro trocará o gramado pelo octógono. A revelação foi feita pelo próprio Gamarra em entrevista ao canal de TV GEN durante a Copa Team Force Internacional 4, realizado semana passada, em Assunção, no Paraguai.