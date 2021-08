O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, foi recebido esta semana, em Curitiba, pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior. Na oportunidade, ele assinou convênio com o programa Casa Fácil Paraná, do Governo do Estado, que viabilizará subsídios para habitações populares a serem construídas em Maringá, também com apoio da Caixa Econômica Federal.

Com investimentos na ordem dos R$ 20 milhões, a proposta é subsidiar a entrada financeira em créditos imobiliários de moradias, facilitando assim o sonho da casa própria para os maringaenses.

Ulisses Maia lembrou que, em Maringá, já é uma realidade o projeto chamado Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), que amplia a possibilidade de construção de moradias populares graças à verticalização de empreendimentos, em diversos bairros da cidade.

“A dificuldade de muitas famílias era justamente conseguir o dinheiro para dar entrada no financiamento imobiliário. Com a entrada de R$ 15 mil que o Governo fará por meio do programa Casa Fácil, temos certeza que vamos viabilizar as construções que já estão em execução em Maringá“, disse Ulisses Maia.