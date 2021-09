Pronto, falei!

Parceria

A secretária da Mulher, Teresinha Pereira, recebeu o empresário João do

Barbante. João é proprietário do Barbante Cianorte e veio oferecer cursos gratuitos incluindo o material. Vem novidade boa por aí.

Novos cursos

Se você deseja aprender ou é experiente na confecção de crochê, a

secretaria da Mulher de Maringá, está preparando vários cursos na área com

inscrições gratuitas. Os cursos terão duração de duas horas.

Compartilhando boas práticas

O Núcleo Regional de Educação em parceria com a Secretaria de Assuntos

Metropolitanos, vão promover encontros nos municípios da Amusep, para

falar sobre as boas práticas do Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica (IDEB). O primeiro encontro será no dia 9 de setembro em Astorga e

no dia 10 em Maringá.

Aumento do gás

A Petrobras vai aumentar de 7 a 10% o preço do gás já a partir de setembro,

acumulando alta de 50% em 2021.

Aumento da Luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), anunciou um novo patamar

de bandeira tarifária para as contas de luz. A “Escassez Hídrica”, que entrou

em vigor no dia 1 de setembro e vai adicionar R$ 14,20 às faturas para cada

100 kw/h consumido

Reta Final

O secretário de Saúde de Maringá, Dr. Marcelo Puzzi, informa que Maringá

entra na reta final da vacinação contra covid-19 da população adulta até 18

anos, com a primeira dose.

Vacinação dos adolescentes

A vacinação dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos ainda não tem

data para o início. Os jovens desta faixa etária serão vacinados apenas com

doses da Pfzer, única vacina aprovada pela Anvisa, até o momento, para a

vacinação em menor de 18

Bom sinal

O Governo do Estado do Paraná está desativando os leitos para atendimento

exclusivo à Covid-19. Em Maringá essa semana foram desativados 10 leitos.

Tecnologia

O governador Ratinho Junior, confirmou investimentos de R$ 82 milhões em

tecnologia para melhorar a infraestrutura dos colégios estaduais.

Tudo acaba em pizza

5 mil pizza vendidas, 2,5 mil avaliações e uma maratona de degustação com

jurados. O Maringá Food Festival anunciou a pizza vencedora na categoria

popular. Pizza de churrasco com molho especial, costela defumada,

muçarela, pimenta biquinho, azeitonas pretas e borda de pão de alho.

Espetacular!

Participação da população

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, IPPLAM, realiza

na Câmara Municipal de Maringá, próxima quinta feira (9), a décima

Audiência Pública do Plano Diretor. Nesta etapa, será apresentado a Análise

Temática Integrada do Diagnóstico, visando a participação da população. O

encontro será no formato híbrido (presencial e virtual).

Saindo

Falando em Plano Diretor, o coordenador da revisão do plano em Maringá, o

arquiteto, José Vicente Alves do Socorro pediu demissão.

Confirmado

O deputado federal Ricardo Barros confirmou a vinda do presidente da República ,

Jair Bolsonaro, no dia 1 de outubro, quando serão entregues as obras de

ampliação do Aeroporto Regional Silvio Name Junior.

Solidariedade

O Monge Eduardo Sassaki, informa que o asilo Wajunkai promove no próximo sábado 11 de setembro o tradicional e delicioso Wajunsoba. Devido a pandemia não será servido no local, estão sendo vendidas marmitex grande no valor de R$ 45 reais para retirada no local. Informações (44) 99804-8414