Pronto, falei!

Agronegócios

A presidente da Sociedade Rural de Maringá, a Zootecnista Maria Iraclézia de Araujo , foi para o Rio Grande do Sul para visitar a conhecida e a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. A 44 ª Expointer começou na semana passada, respeitando todos os protocolos sanitários definidos para que o evento volte a receber público de forma limitada.

Mais tempo

Os vereadores de Maringá aprovaram em primeira discussão um projeto do Executivo que garante licença paternidade de 10 dias para os servidores municipais. Atualmente são 5 dias.

Sem pesquisa

Deputados aprovou nesta semana, o texto-base do projeto de lei que institui o novo

Código Eleitoral. Entre as mudanças estabelecidas, estão a divulgação de pesquisas

eleitoras na véspera e no dia da eleição; e a obrigação dos instituto de informar o

percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas cinco eleições. Ferrou!

Mais aumento

A gasolina teve aumento de 51% ao longo do ano de 2021 e a probabilidade é que os

valores dos combustíveis cresçam ainda mais. Isso acontece porque o petróleo teve uma

enorme alta nos últimos meses, chegando a superar o valor de 60 dólares e ainda não há

um aumento significativo de produção que justifique uma queda no preço. Você já ouviu

falar em queda de preço da gasolina?

Covid

O ex deputado federal André Zacharov que estava internado no Hospital Nossa Senhora

da Graça, em Curitiba, faleceu após uma árdua luta contra a covid-19.

Melhorando

O setor de eventos de Maringá, começa a respirar. Saiu o novo decreto autorizando

eventos, reuniões, celebrações e comemorações para 200 pessoas.

Campanha

A Prefeitura de Maringá lançou o Setembro Amarelo que é uma campanha criada com

intuito de informas as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela

depressão. Mesmo com tantos casos, crescentes a cada ano, pouco se fala sobre o

assunto.

Boa ideia

Foi inaugurado em Marialva, o Centro de Apoio a Doação de Sangue e Equipamentos Hospitalares. Este novo espaço, terá a função de cadastrar novos doadores de sangue e fazer o empréstimo de camas hospitalares, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, bengalas, concentrador de oxigênio e outros equipamentos.

O primeiro

Portugal foi o primeiro país a liberar o ingresso de turistas brasileiros. A medida pode ser revista dependendo do comportamento da covid-19.

A mais inteligente

Maringá é a cidade mais inteligente do Paraná, e a 9ª mais inteligente do Brasil (em municípios com porte de população entre 100 mil e 500 mil habitantes), segundo o ranking Connected Smarties Cities. As demais pela ordem são: Londrina, Apucarana, Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Pato Branco, Pinhais e Toledo.

Cento e trinta reais

O presidente Bolsonaro já definiu o novo salário mínimo que entra em vigor no ano que vem.

Vai passar dos atuais R$ 1.039,00 para R$ 1.169,00.

Novos Uniformes

O prefeito de Ângulo, Rogério Bernardo, entregou aos vigilantes do município os novos uniformes. A entrega contou com a presença do presidente da Câmara, Odirlei Zavatini