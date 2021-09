Miss Bumbum Sâmella Vinter estampa capa de nova revista masculina

A modelo capixaba Sâmella Vinter foi selecionada para o ensaio de estreia da revista masculina HotX no Brasil. A publicação, que chega ao país em setembro, terá como estrela a beldade que nasceu em Vitória, no Espírito Santo, eleita uma das miss bumbum em 2021 e que já estampou as capas das revistas mais famosas do mundo.

Com a experiência de quem já posou para a Playboy de Portugal e para a revista Sexy no Brasil, Sâmella mostrou ainda mais glamour no ensaio para a nova publicação: “Nossa ideia foi mostrar o lado luxuoso de uma modelo europeia. Busquei unir o luxo com a desinibição na medida certa”, disse após o ensaio.

Com um currículo de causar inveja, a beldade abusou da sensualidade e posou sendo tocada por um homem. “Ainda não podemos revelar as fotos exclusivas, mas garanto que a ousadia e o luxo prevalecem. Foi algo inusitado utilizar um modelo como elemento do ensaio. Vocês vão amar, garanto!”

A publicação estará nas bancas de todo o Brasil a partir do dia 27 de setembro.

Fotos: Vida Torres / Glauber Bassi / Ag. Luxxus