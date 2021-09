Pronto, falei!

Dança das cadeiras

A competente advogada, jornalista e apresentadora Rosi Ortega, deixou a Ric Tv essa semana, após 10 anos de sucesso. Nos corredores a cotada para substituir será a apresentadora Juliana da Rocha, ex Tv Maringá-Band. A repórter Kelly Moraes, também deixou a Rede Massa.

Volta do Horário de Verão

Pressionado, o Ministério de Minas e Energia pede estudos sobre a volta do horário de verão. O governo afirma que o impacto é limitado no consumo de eletricidade no país.

Criticada

A nossa “querida”, vereadora Cris Lauer, disse que os funcionários da Câmara municipal de Maringá, deveriam fazer estágio na Câmara de Londrina, foi severamente criticada pelo presidente da Câmara, Mário Hossokawa.

Exonerada

O Presidente da Câmara Municipal de Maringá, vereador Mario Hossokawa, exonerou a

chefe de gabinete da vereadora Cris Lauer. A advogada Letícia Carniel Perdigão Maia,

disse que os servidores e vereadores teriam que fazer estágio na Câmara de Londrina.

Dançou!

Passou mal

O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, passou mal e foi internado após ser afastado

do cargo depois da decisão da justiça. O pedido de afastamento foi feito pela

Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, por envolvimento no

desvio de recursos da saúde.

Recorde

As inscrições para o Circuito Metropolitano de Clicloturismo de Maringá, promovido pela

Prefeitura, através da secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais, vai

acontecer no próximo dia 3 de outubro, bateu recorde de inscrições.

Pegou

Falando em Assuntos Metropolitanos, Fausto Herradon que comanda a pasta está de

molho em Floraí. Fausto está com covid-19 e passa bem.

Recursos

O prefeito de Engenheiro Beltrão, Adalmir Garbim Júnior esteve em Curitiba essa semana e conquistou 300 mil para o recape asfáltico do município. Parabéns pela excelente gestão prefeito!

Consultas

O secretário de Saúde de Maringá, Dr. Marcelo Puzzi, alerta à população que a falta às consultas agendadas, a eficiência do serviço de saúde é prejudicada, uma vez que isso compromete a capacidade de marcação de consultas na unidade onde o exame estava previsto.

Nova agenda

O secretário alerta que quando alguém falta à consulta marcada e não avisa com

antecedência, não é possível agendar outra pessoa para aquele horário, o que aumenta o

prazo para a realização daquela consulta naquela unidade de saúde, além de gerar

gastos ao Poder Público. No período de pandemia em Maringá os números de faltosos

são assustadores.

Flexibilização

A diminuição do número de casos confirmados de covid-19 e da ocupação de leitos

hospitalares permitiu ao Governo do Estado alterar as medidas restritivas de combate ao

coronavirus. Essas medidas foram possíveis graças ao cenário epidemiológico e da

situação vacinal.

Eventos

No Paraná foram permitidos eventos com mil pessoas. Segundo normativa, desde que

respeitem o limite de capacidade de 50% para locais fechados e 60% para locais abertos.

Algumas cidades do estado seguiram o decreto do estadual, outras vão alterando as

restrições de acordo com a sua realidade. Em Maringá, o prefeito Ulisses Maia, decretou

400 pessoas em eventos. Contudo, os participantes precisam estar com o esquema

vacinal completo ou apresentar o exame RT PCR negativo.

50 anos da Catedral

Os membros da comissão responsável pelas festividades dos 50 anos da Catedral de

Nossa Senhora da Glória informam que as obras do espelho d’água da catedral,

começam no próximo mês e também foi anunciado a revitalização da Gruta de Nossa

Senhora Aparecida, dentro do Parque do Ingá. Estão previstos ainda show musical com

nome nacional, lançamento de um selo comemorativo e um livro sobre a história da

catedral.