Advogado maringaense morre após acidente com motocicleta

O advogado maringaense Gilberto Vilas Boas, de 37 anos, morreu no início da tarde deste domingo, 26, em um trágico acidente registrado na rodovia PR-487, entre as cidades de Iretama e Luiziana, na região de Campo Mourão. O advogado pilotava uma motocicleta de alta cilindrada, que atingiu violentamente o guard rail (proteção metálica) as margens da rodovia. Gilberto sofreu múltiplas fraturas, e morreu na hora. Com a força do impacto, o maringaense foi arremessado contra um paredão de pedras.

De acordo com as informações, ele havia ido até a cidade de Iretama com um grupo de amigos. Quando retornava para Maringá, ele se acidentou fatalmente. O corpo dele foi removido e encaminhado para o IML de Campo Mourão. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), irão apurar as circunstâncias do acidente. (inf Anderson Lopez Corujão)