Ciclista é atropelado após motorista abrir repentinamente a porta do veículo

Um jovem ciclista de 17 anos sofreu um gravíssimo acidente na tarde desta terça-feira, 12, na avenida Mandacaru em Maringá. O ciclista trafegava pela pista quando foi surpreendido com o impacto, de uma porta de veículo estacionado, aberta pelo motorista. Na sequência a vítima foi arremessada no meio da pista de rolamento e acabou atropelada por um veículo Audi que trafegava no mesmo sentido.

O impacto foi inevitável e o veículo atropelador ainda colidiu com um poste de sinalização no canteiro central.

Gabriel Botti foi encaminhado em estado grave ao hospital Bom Samaritano.

No canteiro central da avenida há uma ciclovia. (inf André Almenara)