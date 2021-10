Policiais Militares em confronto com bandidos cancelam três cpf’s

Três homens morreram após confronto com policiais militares na tarde deste domingo, 17, em Maringá. O confronto se deu após perseguição pelos policiais a um veículo VW Gol com placa de Sarandi.

Suspeita-se que os três homens haviam praticado assalto na cidade de Marialva, na sequência fugiram em direção à Maringá. Os policiais interceptaram os ocupantes do veículo no limite entre os municípios de Sarandi e Maringá, na confluência da BR 376 com o Contorno Sul/Norte.

Após uma sequência de disparos dos dois lados os suspeitos morreram.