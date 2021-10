Política em Destaque

SUCESSO

A Prefeitura de Maringá realizou na terça (12) a primeira etapa do Circuito Metropolitano de Cicloturismo. Evento contou com 400 ciclistas que pedalaram por estradas rurais entre Maringá e Ivatuba. A primeira parte do trajeto teve 21 quilômetros até Água Boa, onde foram entregues as medalhas para quem não seguiu até o final. O trajeto completo teve 52km com encerramento na margem do rio Ivaí, em Ivatuba. “Foi um sucesso. Estreamos da melhor maneira com tudo certo no percurso”, avaliou o secretário de Assuntos Metropolitanos e Institucionais, Fausto Herradon, que acompanhou o circuito.

FILANTROPIA

Ainda falando sobre o cicloturismo, a Prefeitura de Maringá entregou na tarde de quinta-feira (14) as 400 cestas básicas arrecadadas nas inscrições da primeira etapa do circuito de Cicloturismo de Maringá, realizada na última terça-feira (12). A entrega foi feita para as prefeituras de Maringá, Paiçandu, Doutor Camargo e Ivatuba, que encaminharam para instituições de cada município.

MERCADO

O grupo Pão de Açúcar, rede de super e hipermercados, anunciou a venda de 71 pontos ao Assaí, na última quinta (14). O valor informado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM/Banco Central) é R$ 5.2 bilhões. Conforme a publicação divulgada aos investidores, R$4 bilhões serão pagos até 2024 e o restante através de fundo garantidor de crédito do próprio Assaí. A notícia agradou ao mercado.

SUS

Os deputados aprovaram em redação final na sessão plenária desta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa do Paraná, a proposta que busca fomentar o apoio e a qualificação dos hospitais públicos e filantrópicos do SUS no Paraná. O projeto estabelece preceitos e objetivos para apoio e qualificação às instituições de saúde que atendem pelo SUS no estado. O objetivo é fazer com que o programa de apoio a essas instituições seja permanente, uma ação de Estado.

PARCERIA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou na quarta-feira (13) todas as potencialidades do turismo paranaense para executivos da Emirates Airlines, maior companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos e uma das principais do setor no mundo. A reunião ocorreu em uma das sedes da empresa em Dubai e integra o giro da comitiva do Governo do Estado para promover o Paraná pelo Oriente Médio, iniciado na semana passada, em uma agenda paralela à Expo Dubai 2020. A intenção, destacou Ratinho Junior, é estreitar laços para trazer ao Paraná um voo direto da empresa – atualmente a Emirates faz a rota São Paulo-Dubai cinco vezes por semana. Foz do Iguaçu, por ser um dos mais representativos polos turísticos do País, é a principal candidata.

NÃO

O ex-presidente Lula, esteve em Brasília e conversou com a cúpula do partido do governador Ratinho Júnior e ouviu o que não esperava: o partido não estará ao lado do PT, na eleição de 2 de outubro de 2022, mas pode, conforme o desenho político do período, estar no segundo turno, previsto para o dia 30 de outubro.

CONFIRMADO

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que, no próximo dia 30, virá ao Paraná, na região dos Campos Gerais. A visita deveria ter acontecido em 23 e 24 de setembro, mas foi adiada quando integrantes da comitiva presidencial, aos EUA, em conferência da Organização das Nações Unidas, foram diagnosticadas com Covid-19.

TRISTEZA

Faleceu na última quarta-feira, no Hospital Paraná, em Maringá, o jornalista Verdelirio Barbosa, 80, diretor-proprietário do Jornal do Povo. Ele estava internado havia mais de um mês, por causa de uma pneumonia; chegou a ir para home care, mas retornou ao hospital e para a UTI.

HAITI

Com o apoio da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Juventude e Cidadania, uma Comissão Consular da Embaixada do Haiti fará um mutirão nos dias 26 e 27 deste mês para zerar a fila por atualização de documentos e renovação dos passaportes da comunidade haitiana local e da região. Quem precisar de mais informações ou tirar dúvidas pode comparecer à Secretaria de Juventude e Cidadania, localizada na Rua Luiz Gama, 89, de segunda a sexta, das 8h às 17h. O contato também pode ser feito pelo telefone (44) 3221-7751.

CIDADÃO HONORÁRIO

Foi aprovado, por unanimidade dos vereadores e vereadora, o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense. A aprovação se deu em duas sessões extraordinárias realizadas na última semana e seguiu para sanção do prefeito Junior da Femac. A honraria é de autoria do presidente do legislativo, vereador Franciley Preto Godoi, Poim.

ENGENHEIRO BELTRÃO

Pessoas que desejam executar algum tipo de construção ou obra no Cemitério Municipal de Engenheiro Beltrão, visando o Dia de Finados, devem ficar atentos com os prazos. Para esse tipo de serviço, o prazo é 22 de outubro. No período de 25 de outubro a 2 de novembro (Dia de Finados), esse tipo de serviço estará proibido, segundo o prefeito Garbin Junior.

CONVITE

Dirigentes dos 26 presidentes de diretórios estaduais, e a vice-presidente nacional do PTB, Graciela Nienov, oficializaram convite a Bolsonaro para filiação no partido. A correspondência inclui a filiação de deputados, senadores, líderes estaduais e municipais que queiram ingressar no PTB. Bolsonaro ainda não decidiu a respeito do assunto. Além do PTB, estão no radar negociações avançadas com o PP.

KIROSPORTS FISIOTERAPIA

Quiropraxia é um tratamento para quem sente incômodos na coluna e articulações, o principal ponto positivo para essa técnica é a resposta rápida ao tratamento. A quiropraxia também é muito utilizada para melhora de postura, pois alinha pontos importantes da região da coluna oferecendo mais qualidade de vida. Mais informações pelo telefone 44 998960057 e 44 998157131

ÚLTIMA

Pela quarta rodada do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão 2021, o Aruko Sports Brasil recebeu o Cambé, na tarde de sábado, dia 16, no estádio Willie Davids e goleou por 5 a 0, com gols de Cristiano (3x), Alef e André Carlos. O Samurai Black foi dominante no confronto do início ao fim, sem dar chances para o adversário.