Política em Destaque

FINADOS

O setor de fiscalização da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Maringá informa que o Decreto Municipal 1785/2021, regulamenta os espaços onde os ambulantes podem se estabelecer e delimita uma área onde eles não podem ficar no final de semana do Dia de Finados, 1 e 2 de novembro. O comércio ambulante será permitido, nos dias 1 e 2, na calçada da Av. JK, ao lado do Cemitério Municipal; na calçada da Praça de Todos os Santos; na Rua Mem de Sá, toda extensão, respeitando-se o limite de 20 metros entre os portões da Câmara de Velórios e o portão de número 3, visando facilitar o acesso de pedestres; na Rua Dr. Saulo Porto Virmond, respeitando limite de 20 metros no portão nº 4, visando facilitar o acesso de pedestres. Não será permitido o comércio ambulante em frente ao Prédio da Administração e no interior do Cemitério Municipal, assim como também não será permitida a entrada de veículos particulares.

COCO BAMBU

Referência em gastronomia de frutos do mar, a rede Coco Bambu está com 150 vagas de emprego abertas para Maringá. A inauguração do restaurante, que ficará localizado no Shopping Catuaí, está prevista para o primeiro semestre de 2022. As contratações são todas efetivas e abrangem diferentes áreas de atuação. As vagas abertas são para as seguintes funções: cozinheiro, barman, assistente administrativo, nutricionista, caixa, recepcionista, garçom e manutenção. Há oportunidades para profissionais PCD. Os interessados e interessadas podem encaminhar os currículos para o e-mail [email protected] ou através das redes sociais no Instagram ou Facebook.

AUMENTOU

Para 7.75% a taxa básica de juros (SELIC), na última quarta-feira (27), após reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O aumento é uma tentativa desesperada para controlar a inflação. De modo geral, a nova taxa dificulta o acesso ao crédito para empresas e pessoas físicas, limitando a circulação da moeda nacional. A próxima reunião do Comitê, marcada para Dezembro, prevê aumento da mesma magnitude. Meu comentário: Ninguém aguenta mais tanta inflação. O poder de compra diminuiu muito. Espero que as tratativas melhorem os preços praticados – que por sinal são abusivos, especialmente no combustível.

KIROSPORTS FISIOTERAPIA

Quiropraxia é um tratamento para quem sente incômodos na coluna e articulações, o principal ponto positivo para essa técnica é a resposta rápida ao tratamento. A quiropraxia também é muito utilizada para melhora de postura, pois alinha pontos importantes da região da coluna oferecendo mais qualidade de vida. Mais informações pelo telefone 44 998960057 e 44 998157131

MERECIDO

O fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futsal, Kleber Barbão, foi homenageado com o título de Mérito Comunitário pelos relevantes serviços prestados à comunidade maringaense. O fisioterapeuta é proprietário do centro de treinamento CliniSport Prime, onde atende atletas de todo o Brasil e também atende crianças, jovens e adultos através de um projeto social. A homenagem foi proposta pelo vereador Onivaldo Barris.

NOVO DEPUTADO

A Assembleia Legislativa do Paraná tem um novo deputado estadual. É Cassiano Caron, que nas eleições de 2018 recebeu 10.981 votos e ficou na primeira suplência da coligação PSL/PTC/Patriotas. No início da sessão plenária de terça-feira (26), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), leu o ato da Comissão Executiva declarando vago o cargo de deputado estadual, conforme determina a Constituição do Estado e o Regimento Interno da Assembleia.

420 MIL ALUNOS

Com o objetivo de estimular e facilitar o aprendizado do inglês para os alunos da rede estadual paranaense, o Governo do Estado lançou na semana passada o Programa Inglês Paraná. Coordenada pela Secretaria de Educação e do Esporte (Seed), a iniciativa disponibiliza uma plataforma de ensino online que se soma às aulas de inglês da escola, estimulando o aprendizado com atividades audiovisuais na escrita, leitura, fala e escuta.

MABEL CANTO

Segundo o Blog do Tupã a deputada estadual está de malas prontas para deixar o PSC e ir para o PT na janela eleitoral de março/abril e a movimentação nos bastidores parece estar fechada, ela foi uma das organizadoras da reunião que recebeu em Ponta Grossa no sábado passado, o ex-senador Roberto Requião (sem partido), ao lado de legendas da esquerda como o PSOL, Partido dos Trabalhadores, PCdoB e organizações sociais ligadas as siglas.

CACAU SHOW

Em breve, uma das maiores rede de chocolates finos do mundo também estará em Faxinal no vale do Ivaí e Paiçandu. E você que é dinâmico, apaixonado por vendas, encanta o cliente, gosta de trabalhar em equipe, é flexível e ama chocolate já estão procurando pessoas para trabalhar.

PSDB EVANGÉLICO

Aconteceu em Curitiba, o lançamento do PSDB Evangélico, que terá como missão reforçar a participação deste segmento na construção de políticas públicas partidárias em todo o estado. Uma iniciativa pioneira que será comandada pela grande liderança evangélica Alexandre Mendes, que se filiou no partido durante o evento. Paulo Litro, presidente do PSDB Paraná, tem buscado ampliar o diálogo e tornar o partido um espaço para debates construtivos e com espaço para todos os segmentos, incentivando a formação de novas lideranças, a cidadania e democracia. O evento contou com a participação do ex-governador Beto Richa e de aproximadamente 120 lideranças evangélicas de todo estado.

PARAGUAI

O embaixador do Paraguai no Brasil, Juan Ángel Delgadillo, acompanhado do cônsul geral do Paraguai, Carlos Fleitas Rodriguez, estiveram reunido com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), na manhã de terça-feira (26). Entre os assuntos discutidos, a parceria entre o país vizinho e o estado do Paraná. A nova ponte que está sendo construída foi um dos assuntos discutidos, já que a expectativa é que ela seja inaugurada já em 2022 e com isso aliviar o tráfego pesado de carga na ponte da Amizade, que deverá ser utilizada somente para fins turísticos. A produção agrícola, crise hídrica, inflação e energia também foram pontos da conversa entre o embaixador e o presidente Traiano.

DE PAULA Ex-prefeito de Sarandi, esta construindo uma belíssima padaria no município no centro da cidade e a inauguração está prevista para março de 2022.Politica por enquanto não está nos seus planos.

VISITANDO

Quem estará essa semana na região de Maringá será o ex-governador Beto Richa. Com várias agendas na cidade e região vem para conversar com lideranças e colocar seu nome com pré-candidato a deputado federal no ano que vem.

SANCIONADA

O ex-jogador de futebol Barcímio Sicupira Júnior é Cidadão Benemérito do Paraná. O projeto de lei 13/2021, foi proposto pelos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB), Alexandre Curi (PSB), Ademar Traiano (PSDB) e Galo (PODE) e a virou a lei 20.751/2021. Sicupira é um dos maiores ídolos da torcida do Athetico Paranaense, onde atuou por oito temporadas. Também é artilheiro máximo do clube até hoje, com 158 gols marcados. O ex-jogador nasceu em 1944 na Lapa e iniciou a carreira no Clube Atlético Ferroviário no final dos anos 1950. Em 1964 se transferiu para o Botafogo (RJ), onde jogou ao lado de craques como Nilton Santos, Gerson, Jairzinho e Garrincha. Em 1968 foi contratado pelo Clube Atlético Paranaense, onde viveu seus melhores e mais emocionantes anos no futebol.

ÚLTIMA

O primeiro objetivo do Aruko no Campeonato Paranaense da Terceira Divisão 2021 está perto: a classificação para a semifinal. Jogando fora de casa, o Aruko venceu o Cambé na tarde de sábado, dia 30, por 2 a 0, com Gabriel Barcos marcando para o Samurai. A vitória faz com o que o Samurai Black precisa de um empate nos próximos três jogos para confirmar a classificação. A próxima partida é na quarta-feira, dia 3, às 15h30, contra o Rolândia, no estádio Willie Davids. O Aruko lidera com 21 pontos, 100% de aproveitamento, com seis pontos a mais que o Laranja Mecânica, que joga neste domingo, dia 31.