Trabalhador despenca de 20 metros de altura e morre na hora

A fatalidade foi registrada no final da tarde desta sexta-feira, 5, em uma empresa

situada as margens da rodovia PR-323, entre as cidades de Jussara e Cianorte. Henrique

da Silva de Oliveira, 45 anos, morreu após sofrer uma queda. Ele caiu de

aproximadamente 20 metros de altura. Oliveira sofreu múltiplas fraturas e teve morte

instantânea.

Equipes de resgate foram acionadas, mas os ferimentos foram incompatíveis com a vida.

Companheiros de trabalho da vítima, disseram que o operário realizava a instalação de

alguns equipamentos em um secador de grãos, quando ainda por motivos desconhecidos,

sofreu a queda.

Não foi revelado se a vítima usava os EPIs de segurança (equipamento de proteção

individual). O local foi isolado pelos órgãos competentes e depois o corpo do trabalhador

que morava na cidade de Jesuítas (PR), foi encaminhado ao IML da cidade de Campo

Mourão.

(inf Valdeir Batista e Wilson Russinholi)