Carro invade loja de conveniência

Um carro invadiu uma loja de conveniência e destruiu parte do estabelecimento comercial localizado na Avenida Colombo na Zona 7, em Maringá por volta das 17h30 desta quinta-feira, 11 . O jovem que conduzia o veículo aparentemente perdeu o controle da direção quando trafegava normalmente pela via. O carro invadiu a loja e só parou após colidir contra uma coluna de concreto. No vídeo é possível perceber que por muito pouco um funcionário não é atingido.

Após o veículo parar, o condutor ficou estático segurando a direção do automóvel até a chegada de socorristas do Corpo de Bombeiros, e na sequência foi encaminhado ao hospital. No interior do carro foram encontradas latas de cerveja.