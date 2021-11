Avaliação é de que caravana mostrou força

A passagem da caravana do ex-governador e ex-senador Roberto Requião e do deputado Requião Filho por Maringá teve ótima avaliação.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o líder do PT na Câmara dos Deputados, Enio Verri, participaram do encontro, realizado no Legislativo, mostrando que vem uma frente de oposição na eleição para o governo do estado em 2022. Verri disse em rede social que a caravana “passou bonita por Maringá” e acrescentou o bordão: “Me Chama Que Eu Vou!”. (inf Angelo Rigon)