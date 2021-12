Clube do Vinil une cultura do colecionismo com cerveja artesanal

A última feira do Clube do Vinil de Maringá (CVM) será uma edição especial. O evento na Cervejaria Araucária (praça Rocha Pombo, 148, centro de Maringá) será no próximo sábado (11), entre 11h e 18h, num mix de culturas diferentes.

Além da tradicional feira de discos, com compra, venda e troca, terá 14 tipos de chopps artesanais produzidos pela Araucária, cardápio com lanches e porções (incluindo opções veganas), bazar cultural com roupas, acessórios, artesanato, decoração, bijuterias, entre outros.

Também o quadrinhista Christian Sergi fará uma exposição de ilustrações e desenhará ao vivo, mostrando sua técnica de arte digital que ele tem usado para produzir o segundo volume de seu livro de fantasia científica “Doran”.

Encerrando o dia cultural, a festa Vinyland botará o público para dançar a partir das 19h com o DJ Andye Iore e DJ Edson Laars, com discotecagem com vinil.

Entrada gratuita.