Pronto, falei !

Novo centro de eventos

O empresário Euler da Silveira do Lebloc Eventos, está finalizando os últimos detalhes

do mais novo empreendimento da cidade. O novo espaço deverá ser inaugurado em

janeiro de 2022 e está dependendo apenas de detalhes técnicos. Estive com a radialista

Rosana Faleiro para conhecer ás obras no novo empreendimento e me surpreendi com

a grandeza e beleza do local. Parabéns!

Imunização

Neste domingo (12), a Prefeitura de Maringá vacinará contra covid-19 com a 1ª 2ª e 3ª

dose, das 8 às 14 horas, nas UBS Zona Sul, Iguaçu e Guaiapó.

Caravana da vacina

O município de Cornélio Procópio resolveu adotar uma estratégia diferente para avançar

na vacinação contra covid na cidade. Como muitos moradores estavam com a 2ª dose

atrasada, a Secretaria de Saúde resolveu levar a vacina nos bairros, através da Caravana

da Vacina.

Dois ingressos por pessoa

A cantora Zélia Duncan será atração do show de encerramento da Festa Literária

Internacional de Maringá (FLIM). A artista se apresentará neste domingo (12), às 20h30,

no Teatro Calil Haddad. Os ingressos serão distribuídos neste domingo até às 17 horas na

FLIM.

Comércio até às 22 horas

Dercílio Constantino, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio Varejista de Maringá e Região (SIVAMAR), informa os novos horários do comércio, a partir dessa segunda feira (13). As lojas funcionarão até às 22 horas e no sábado dia 18 até às 18

horas e domingo 19,as lojas abrirão, das 12h às 19 horas. Nas vésperas de Natal e Ano Novo, 24 e 31, as lojas fecham às 18h.



Tentando de tudo

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá interditou os estacionamentos ao longo da

Avenida Petrônio Portela. Fica proibido estacionar no local das 20h às 6 do dia seguinte.

Será que vai funcionar?

O vice

O pré-candidato a presidência pelo PSDB, João Dória, se reuniu com o ex-juiz da lava

jato e presidencial pelo Podemos, Sérgio Moro. Na pauta, uma possível aliança visando

as eleições de dois de outubro.

O Presidente

O prefeito de Santa Fé, Fernando Brambilla foi eleito presidente da Associação dos

Municípios do Setentrião Paranaense (AMUSEP), A eleição para a nova Diretoria

Executiva e Conselho Fiscal foi realizada na última sexta feira (10). Além de Brambilla,

integram a chapa, o prefeito de Floresta, Ademir Luiz Maciel, o Dê, na vice-presidência; e

Fábio Chicaroli, o Fabinho de Lobato como Diretor Financeiro.

Iluminação de Natal da região

O prefeito de Iguaraçu, Eliseu Costa comemorou ao lado da população o aniversário do

município. A festa foi marcada com a inauguração da iluminação de Natal.

Reivindicação antiga

O prefeito de Flórida, Emerson Sette, o vice Junior Leoni, assinaram convênio para

pavimentação com pedras irregulares da Estrada Cesnik e Estrada Pé de Galinha, uma

extensão de aproximadamente 3 mil metros.

É hora de agradecer

A Câmara Municipal de Maringá realiza na próxima terça feira (14), a última sessão

ordinária do calendário legislativo desse ano. O prefeito Ulisses Maia, confirmou que vai

participar da sessão.