Pronto, falei !

Muito trabalho

Finalizado os trabalhos legislativo, a Câmara de Municipal de Maringá encerrou 2021 com cerca de 300 projetos aprovados. No total foram 114 reuniões das Comissões Permanentes, 387 Projetos de Leis tramitados , 72 Projetos de leis complementares, 132 atas elaboradas, 220 despachos, 450 ofícios expedidos, 486 pareceres elaborados, 75 pareceres de inadmissibilidade, 46 requerimentos e 183 certidões.



Desagradável

Falando em legislativo, esta semana eu presenciei uma das cenas mais antiéticas entre

uma vereadora e um famoso jornalista da cidade. A vereadora se referiu ao jornalista

como “escroto”. Quero registrar o meu repúdio ao ataque baixo da vereadora. Mais

respeito nobre vereadora!

Muitas homenagens

Morreu esta semana, o pioneiro do setor de transporte, Laurindo Cordiolli. Seu Laurindo é

pai do secretário Marcos Cordiolli, secretário de Inovação, Aceleração Econômica,

Turismo e Comunicação e da jornalista e servidora Nilva Cordiolli.

In Memorian

Não deu tempo do Seu Laurindo Cordiolli receber a homenagem de cidadão benemérito,

proposto pelo vereador Mário Hossokawa. Após o retorno dos trabalhos legislativo será

marcada uma nova data para entregar a comenda à Dona Antônia Cordiolli.

Merecido

A competente Arquiteta Bruna Barroca, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (IPPAM), foi eleita para presidir o Fórum Nacional de Secretárias e Secretários de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (UNICIDADES).

Crianças vacinadas

A Anvisa aprovou a indicação da vacina Cominarty para imunização contra Covid-19 em

crianças de 5 a 11 anos de idade. A autorização veio após uma análise técnica criteriosa

de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório.

Tempo recorde

Para aprovar a vacina a agência levou 21 dias, descontados os 14 dias que a Pfizer levou

para responder as exigências técnicas da Anvisa. A vacina para crianças tem dosagem e

composição diferente daquelas utilizadas para os maiores de 12 anos. A vacina será

aplicada em duas doses com intervalo entre as doses de 21 dias.

Para facilitar a identificação

A vacina também terá o frasco na cor laranja, para identificação pelas equipes de

vacinação. Para os maiores de 12 anos, a vacina, terá tampa roxa e a vacina tem

esquema diferente de conservação. Pode ficar até 10 semanas em temperatura de 2ºC a

8ºC.

Espetáculo

O Parque do Japão se tornou uma das principais atrações da programação de Natal de

Maringá e um dos espaços mais visitados por maringaenses e turistas. Até agora, foram

mais de 35 mil visitantes que prestigiaram o cenário luminoso. O parque se transformou

em um verdadeiro show de luzes. Durante o período de Natal, o Parque funciona de

domingo a domingo, das 8h às 23 horas, com entrada gratuita. Somente no dias 24, 25 e

31 de dezembro e 1º de janeiro estará fechado.

Zum zum zum

Circulam nos corredores da prefeitura de Maringá, o esvaziamento da Secretaria

Municipal de Educação, depois de um “racha” entre a secretária da pasta e um ex

deputado estadual. Falam em 30 cargos entre comissão e função gratificada.

Felicidades!

Nasceu a pequena Maria Vitoria, filha da nossa querida Paula Danielle Silva, gerente financeira

da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e institucionais com Raul Parra. Parabéns da

coluna!