Conselheiro tutelar pede licença por motivos de saúde

Tomou posse hoje, 16, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a nova conselheira tutelar do Conselho Tutelar Zona Norte de Maringá, Lúcia Catto Arthur Magalhães. Ela entra como suplente no lugar de Jesiel Carrara, que no dia 8 participou dos at os antidemocráticos em Brasília.

Carrara, cuja conduta está sendo investigada em inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual, apresentou pedido de afastamento por 30 dias, alegando motivos de saúde. Considerando a lei 7.406, o CMDCA convocou a suplente para assumir a função vaga. Lúcia Catto fez 453 votos na última eleição para o Conselho Tutelar.

Uma adolescente também assinou a ata de posse, que reuniu conselheiros tutelar como Lia Chikoski. Carrara, que está na segunda gestão como CT, foi o sétimo mais votado da eleição para conselheiro ocorrida em 2019; o mandato termina este ano e em outubro haverá nova eleição. (inf Angelo Rigon)