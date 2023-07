4 viaturas da Polícia Militar ficam destruídas após incêndio

Quatro viaturas da Polícia Militar de Maringá ficaram destruídas após pegarem fogo na manhã desta terça-feira (25), no pátio da ESFAEP – Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças de Maringá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo possivelmente criminoso, começou em uma vegetação aos fundos das Esfaep, por volta das 9h30, e através de um buraco no muro atingiu o pátio onde estavam as viaturas.

Segundo a Polícia Militar, as viaturas pertenciam a uma frota antiga da corporação e estavam (baixadas). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros – ninguém ficou ferido.