Acidente com morte na BR-376 em Marialva

Uma mulher que estava na garupa desta motocicleta morreu no local, após o veículo que estava sofrer uma colisão traseira.

O piloto, foi socorrido em estado grave e levado ao hospital. O acidente ocorreu no início da manhã desta quinta-feira, 10, no trecho da rodovia BR 376 no município de Marialva.



A mulher que morreu, Ceciliana Martins, tinha 54 anos, morava em Marialva e estava a caminho do trabalho em Maringá. Ela trabalhava como cuidadora de idosos. (inf Oséias Miranda/foto Sidmar Nielsen)