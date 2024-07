Acidente com moto de alta cilindrada mata motociclista em Maringá

O motociclista, João Paulo Vieira Vaz, de 31 anos, tornou-se mais uma vítima fatal do trânsito de Maringá. Ele faleceu na UTI do Hospital Bom Samaritano, onde estava internado desde a tarde do último sábado (20), após sofrer uma queda de moto.

O acidente ocorreu na Avenida Mandacaru. João conduzia uma motocicleta de alta cilindrada com a prima na garupa, quando perdeu o controle do veículo e caiu.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. O condutor sofreu ferimentos graves e, antes de ser encaminhado ao hospital, precisou ser intubado pelo médico do Samu.

Devido aos ferimentos, ele não resistiu e faleceu. A mulher que estava na garupa ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. (inf Plantão Maringá)