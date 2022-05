Acidente deixa ciclista morto em Maringá

Cristian José Perez Velásquez, venezuelano de 23 anos, morreu no final da tarde desta

quarta-feira, (25), após ter sido atropelado por um ônibus. O acidente ocorreu no

cruzamento das Avenidas Tuiuti e Colombo, ao lado do shopping Cidade. Uma câmera de

segurança, filmou o atropelamento fatal.

Conforme informações de testemunhas, a vítima que ocupava uma bicicleta, estava na

companhia de dois amigos. Eles retornavam do trabalho (construção civil), sentido a zona

norte da cidade.



No cruzamento das vias, dois deles foram atropelados pelo coletivo. O motorista realizava

uma conversão a direita para seguir em direção a Sarandi, quando atingiu os ciclistas.

Velásquez sofreu múltiplas fraturas e teve morte instantânea. Já o amigo, também de

origem estrangeira, sofreu ferimentos moderados. Ele foi socorrido pelas equipes do Siate e

Samu.

O local foi isolado pela Polícia Militar, até a chegada dos outros órgãos competentes.

Após os procedimentos da perícia, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao

IML. A delegacia de trânsito irá instaurar um inquérito, para apurar as circunstâncias do

ocorrido. Um amigo do rapaz que faleceu, relatou que a vítima deixa esposa e um filho. A

família dele atualmente reside em Manaus, e ele pretendia trazê-los para Maringá. (inf Corujão Notícias)