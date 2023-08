Acidente deixa dois mortos

Dois trabalhadores morreram em um um grave acidente registrado nesta terça-feira (29), na PR-239, em Campina da Lagoa, no oeste do Paraná. As vítimas foram identificadas como Alessandro Vicente de Lima, de 41 anos e Marcio Raimundo de Oliveira, de 39.



Os dois homens seriam de Goioerê, no noroeste paranaense. Eles trabalhavam em uma cooperativa e estavam em um caminhão, que saiu da pista e capotou. Os trabalhadores ficaram presos às ferragens.

Equipes do Samu foram até o local para prestar os atendimentos, mas os dois acabaram morrendo, o Grupo de Operações Aéreas do Samu de Maringá, foi mobilizado para o local. Os corpos foram encaminhados ao IML de Campo Mourão. (inf Marcelo Batista)