Acidente impressionante em rodovia deixa motorista morto

Um gravíssimo acidente na região Noroeste, terminou na morte de um homem durante o final de semana. Foi na PR-082, entre os municípios de Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol.

Edson Silva, morador em Campo Mourão, conduzia um carro quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com um caminhão baú.



A cena encontrada no local pelos socorristas era impressionante, o carro praticamente foi parar sob a carreta, ficando com a frente totalmente amassada, toda retorcida.

A vítima morreu na hora, as equipes de socorro nada puderam fazer. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. (inf Marcelo Batista)