Acidente mata maringaense em Paranavaí

Ainda não há previsão de início do velório de Luiz Fernando Hissao Fugii, 38, que faleceu ontem na Santa Casa de Paranavaí, após acidente com sua motocicleta no trevo de acesso ao distrito de Pìracema, na BR-376. Ele é filho de José Fuji, ex-assessor da Prefeitura de Maringá e conhecido por sua participação na política local. O corpo de Fernando será velado na sala 3 da Capela do Prever da Zona 2, possivelmente após as 18h; o sepultamento acontecerá amanhã à tarde.

Luiz Fernando Hissao Fugii, que também era atleta de futsal, ficou ferido ao perder o controle da moto num desnível da pista e bater numa placa, de sinalização ontem à tarde. Ele chegou a ter uma das pernas amputadas. Sua mulher, Camila Satiro Fugii 31, funcionária da Copel, também estava na moto e teve as duas pernas amputadas, tendo sido transferida para um hospital de Maringá. (inf Angelo Rigon)