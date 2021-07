Veja o vídeo: Acidente na BR-376 comove Umuarama

O acidente envolvendo um ônibus que levavam jogadores do Umuarama Futsal, que resultou em mortos e feridos, comoveu a Capital da Amizade nesta manhã. O motorista e um jogador foram as vítimas fatais.

Um vídeo mostra o ônibus tombando ao fazer uma curva na BR-376, em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba.

O ônibus seguia para Santa Catarina, onde o Umuarama Futsal jogaria contra o clube de Jaraguá do Sul, na noite de sexta-feira. (inf Angelo Rigon)