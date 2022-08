Acidente na BR 376

Um carro acabou capotando na tarde desta quinta-feira (11), por volta das 15h30 na BR-376, próximo ao município de Presidente Castelo Branco, no sentido à Maringá. O Hyundai HB20 só parou após colidir com a valeta do canteiro central da rodovia.

As equipes da Defesa Civil e Samu foram mobilizadas no local com apoio do helicóptero do SAMU.

As informações iniciais dão conta de que uma pessoa acabou morrendo neste acidente.

IML e Instituto de Criminalística já foram acionados para os procedimentos legais. O motorista foi identificado como Carlos Alexandre Luz de 44 anos. (inf Eduardo Vinicius)