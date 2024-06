Acusados de plano para sequestrar Moro são assassinados a facadas

Dois presos acusados de integrar um plano criminoso para sequestrar e executar o senador Sergio Moro (União Brasil) e outras autoridades de segurança pública no Brasil foram assassinados a facadas, nesta tarde, na Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, a P2, em Presidente Venceslau (SP). A informação é de Bárbara Munhoz e Mariana Gouveia, do G1.

Janeferson Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, e Reginaldo Oliveira de Sousa, o Rê, ambos de 48 anos, haviam sido presos em março de 2023, durante a Operação Sequaz, que investigou o plano elaborado pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital contra os agentes públicos.

Segundo o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo e ele próprio uma das autoridades visadas no plano criminoso, as execuções de ocorreram após o almoço, durante a soltura dos presos para o banho de sol, na P2. (inf Angelo Rigon)