Adolescente de 16 anos morre em acidente com moto na região

Uma adolescente de 16 anos, identificada pelo primeiro nome como Yasmin, acabou morrendo em um

trágico acidente na tarde deste domingo (19). A jovem estava na garupa de uma moto que colidiu

contra uma cerca a beira da rodovia PR-340, próximo ao município de Itaguajé.

A princípio a jovem teve uma fratura no pescoço e faleceu no local. O piloto da moto que seria o

namorado da vítima teve ferimentos e foi encaminhado ao hospital.

As circunstâncias do acidente está sendo investigada pela PRE. (inf Maringá na Hora)