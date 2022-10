Adolescente morre em acidente de moto no distrito de Sumaré

Na tarde desta quinta-feira, 27, por volta das 15h, a equipe do Samu foi acionada para prestar atendimento a um acidente de trânsito na avenida Militão Rodrigues de Carvalho, no distrito Sumaré, em Paranavaí.

Com a chegada da equipe ao local observou-se que o condutor da motocicleta era um adolescente de 16 anos, outra equipe do Corpo de Bombeiros já estava no local realizando massagem cardíaca para reanimar o jovem, mas sem sucesso, ele morreu no local.

De acordo com as informações um senhor teve uma hipoglicemia (baixa glicemia) e estava em direção a uma unidade de saúde, e cruzou a avenida, que é preferencial, colidindo o veículo contra a motocicleta da vítima. O carro ainda colidiu em outros dois outros veículos antes de parar. (inf Paranavaí Urgente)