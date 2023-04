Adolescente que esfaqueou policial militar em supermercado é colocado em liberdade

Os advogados Emerson Farias e Rafael Cruz, conseguiram um alvará de soltura para o adolescente de 16 anos que atingiu com várias facadas um soldado da Polícia Militar no último dia 31 de março durante uma confusão dentro de supermercado em Maringá.

A decisão do juiz em colocar o menor infrator aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, 5. Os criminalistas apresentaram na justiça um comprovante de um cartão de crédito que a avó do adolescente realizou compras no dia e pagou pelos produtos.

No dia dos fatos, os seguranças do supermercado, que fica na Avenida Pedro Taques no Jardim Alvorada, teriam visto nas câmeras que a avó estaria praticando furto. O policial militar que estaria também fazendo compras ao perceber a confusão teria dado voz de prisão.

O adolescente não gostou da acusação e partiu para cima do policial com uma espécie de estilete e golpeou o soldado por várias vezes. Mesmo ferido, o policial ainda atirou e baleou o menor para conter a ação do suspeito.

O adolescente e o policial foram socorridos no dia pelas equipes do Siate e Samu. O juiz pede com urgência imagens de câmeras de monitoramento do supermercado. Por hora, o adolescente aguardará em liberdade até uma nova decisão da justiça. (inf André Almenara)