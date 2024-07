Advogado que pediu cassação de Sergio Moro filia-se ao partido de Moro

O advogado Oduwaldo Calixto é, desde março deste ano, vice-presidente do União Brasil em Arapongas, onde é pré-candidato a vereador. Ele foi um dos autores do pedido de cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil). No requerimento endereçado à direção nacional, divulgado aqui no sábado, Sergio Moro coloca Arapongas entre as 20 cidades cujas executivas lhe causam preocupação diante do projeto político para 2026.

Em 11 de agosto de 2022, então candidato a deputado federal pelo PL (fez 3.089 votos), Oduwaldo Calixto ajuizou uma ação de impugnação ao registro da candidatura do maringaense junto ao Tribunal Regional Eleitoral. No pedido judicial, Calixto alegou supostas irregularidades na candidatura de Sérgio Moro, buscando impugnar sua elegibilidade. Alegou quebra de requisitos constitucionais de probidade e moralidade, tendo como base a mudança de seu domicílio eleitoral de São Paulo para o Paraná e a “relação promíscua” do ex-juiz com os procuradores da República durante a Lava-Jato e no caso da farra das diárias apresentadas pelo Tribunal de Contas da União. “O povo do Paraná não precisa de refugo”, diz trecho do pedido, ao tratar da mudança de domicílio.

Agora, o advogado se apresenta como pré-candidato a vereador apoiando publicamente o pré-candidato Rafael Cita (PSD), que por sua vez já declarou publicamente seu apoio ao senador Sérgio Moro, “gerando uma situação complexa e paradoxal nas alianças políticas locais. Esse apoio foi manifestado através de declarações e mensagens públicas, gerando repercussão na esfera política municipal”, segundo um “parecer” sobre suas manifestações, que circula na internet, a respeito do fato inusitado.

“A atuação do sr. Oduwaldo Calixto e do pré-candidato Rafael Cita levanta sérias questões sobre a coerência e a transparência de suas políticas de pré-campanha. Enquanto Oduwaldo Calixto se posiciona publicamente contra o senador Sérgio Moro, ele simultaneamente apoia Rafael Cita, que, por sua vez, declara apoio a Moro. Essa contradição não só confunde os eleitores, mas também coloca em dúvida a integridade e a sinceridade das intenções políticas de ambos”, diz o “parecer”, que traz todos os argumentos apresentados na ação do araponguense contra o senador, acusado de falta de probidade e moralidade para exercer o cargo; Moro acabou absolvido pelo TRE-PR e pelo TSE. (inf Angelo Rigon)