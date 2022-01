Agente da PRF reclama da ação do SAMU aéreo para salvar uma vida em rodovia no Paraná

Um acidente grave ocorrido na manhã desta terça feira(18) na BR-376 sentido Sarandi-Marialva, noroeste do Paraná, poderia ser mais uma ocorrência cotidiana, essa rodovia constantemente gera acidentes em pontos onde se há retorno e também pelo excesso de velocidade e falta de fiscalização. Porém, o que se preconiza em um acidente independente do grau do mesmo é a vida, nesse caso o que chamou a atenção foi um agente da PRF-PR não gostar e reclamar da ação do SAMU Aéreo para tentar salvar a vida do acidentado que se encontrava ainda na pista e sendo intubado no local.

Lamentável a atitude do agente da Policia Rodoviária Federal, onde foi pedir explicações para a comandante Patrícia, o por que de pousar com a aeronave na pista, assim provocando congestionamento.

Segundo informações de vários integrantes da imprensa, não é a primeira vez em que o agente tem problemas de relacionamento com outros profissionais. (inf Paraná Urgente)