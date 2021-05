O comunicador André Almenara deve estrear no início de junho um programa na rádio Amplitude FM 94,9. A emissora está no ar há mais de dois meses com programação musical variada.

Almenara foi o primeiro comunicador a ser efetivado na FM. Além de um horário que terá diariamente, vai coordenar nesse momento a emissora. A direção vai investir muito em notícia com participação dos ouvintes.