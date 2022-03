ANP está em Maringá para vistoriar postos

Começou nesta manhã, 8, uma vistoria nos postos de combustíveis de Maringá. Ação acontece em parceria entre Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Procon de Maringá. A Guarda Civil de Maringá (GCM) dá apoio.

Equipe do Procon aproveita operação para verificar a validade dos produtos. Logo no primeiro posto fiscais encontraram duas embalagens com óleo, de 500 ml, vencidas. Flagrante gerará auto de infração.