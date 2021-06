Ao descobrir traição, mulher quebra janela da casa do companheiro e acaba ferida

Uma mulher quebrou as janelas da residência do seu companheiro, na noite deste sábado (05), em Maringá, após descobrir que estava sendo traída.

Segundo informações repassadas pela vítima ao Corpo de Bombeiros, a mesma descobriu que foi traída e por isso quebrou os vidros das janelas da casa do companheiro.

Ao desferir um soco na janela de vidro ela sofreu um grave ferimento no braço. Em seguida, ela foi andando até a Avenida Tuiuti onde pediu ajuda.

A PM e a Guarda Municipal foram chamados e ao constatar o ferimento acionaram o corpo de bombeiros. Um dos guardas municipais fez um torniquete, para barrar a circulação sanguínea, até a chegada do Corpo de Bombeiros. A mulher foi encaminhada ao Hospital Universitário. (inf Plantão Maringá)