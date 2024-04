Após 20 anos Double You volta a Maringá

Numa noite agradável e contagiante o italiano, nascido no Reino Unido, William Naraine, do Double You, se apresentava no Pavilhão Azul do Parque de Exposições de Maringá. Em 29 de maio de 2004 mais de 5 mil pessoas cantaram e dançaram com o ícone da dance music dos anos 90.

O show, realizado pela extinta rádio Cidade FM, contou com o apoio do jornal O Diário e Rádio Cultura AM. A abertura foi com uma dupla carioca Charles e Juliano, e na sequência o grupo Double You fez todo mundo pular com hits como “Please Don’t Go”, “Run To Me”, “Looking At My Girl”, “She’s Beautiful”, “Part-time Lover”, “Dancing With An Angel”, dentre outros sucessos da euro dance. O público adulto aguardava ansiosamente pela volta do Double You, e Maringá não foi contemplada na agenda das turnês realizadas posteriormente.

Este ano veio a confirmação do show de DY. O reencontro após 20 anos será na 4ª edição do Revival Remember, dia 27 de abril, no Centro de Eventos San Lorenzzo.

Numa realização da A2 Eventos e Festa Boa Eventos, a noite ainda terá a atração nacional DJ Marquinhos Espinosa, um dos 3 top dj’s do Brasil, apresentando uma performance com clássicos do flashback. O evento segue com as apresentações dos DJs maringaenses Markinhos, Paulo Manaciso e Agnaldo Vieira, relembrando as pistas de dança dos anos 80 e 90.

O Revival Remember anos 80&90 tem o apoio da Remember Disco Club e DS Som&Luz. Os ingressos para o show estão disponíveis no site Ingresso Nacional, Ótica Comercial, promoters e pontos de venda.