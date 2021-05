Após descarte irregular de volumosos e resíduos, veículo é identificado e proprietário autuado

A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Maringá flagrou, neste fim de semana, por meio de câmeras de segurança, o descarte irregular de 760 quilos de volumosos (móveis, estofados), resíduos de construção civil, eletrônicos, entre outros, na frente das instalações do Ecoponto do Jardim Piatã.

O veículo foi identificado e o responsável pelo descarte já foi autuado em R$ 10 mil. Ações semelhantes, estão ocorrendo com frequência, desde o incêndio no Ecoponto do Jardim Piatã na noite do dia 27.

Após o incêndio, os serviços de recebimento de recicláveis e inservíveis no local foram suspensos temporariamente. A Secretaria está acompanhando as imagens da câmera de segurança e, todas as pessoas que forem identificadas realizando descarte irregular, serão autuadas.

Os resíduos de construção civil (areia, cerâmica, concreto, pedra, tijolo) e volumosos (colchões e móveis em madeira) deverão ser destinados, por meio de contratação do serviço, à Pedreira Ingá.

Já os materiais recicláveis (papel, papelão, plástico, vidro) e eletrônicos (TV, geladeira, fogão, eletrodomésticos, acessórios de informática, entre outros) poderão ser entregues em pontos de descartes e cooperativas.